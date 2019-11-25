"Лечче" и "Кальяри" сыграли вничью в Серии А

"Лечче" и "Кальяри" сыграли вничью (2:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

"Лечче" - "Кальяри" - 2:2 (0:1)

Голы: Жоау Педру, 30 (с пенальти) - 0:1, Наингголан, 67 - 0:2, Лападула, 83 (с пенальти) - 1:2, Кальдерони, 90+1 - 2:2.

"Лечче": Габриэл, Россеттини (Меккарьелло, 57), Кальдерони, Рисполи (Дубицкас, 88), Лучони, Шахов (Фариас, 69), Тахцидис, Табанелли, Петриччоне, Лападула, Ла Мантия.

"Кальяри": Ольсен, Клаван, Каччаторе, Ликояннис, Пизакане, Чигарини, Наингголан (Рафаэл, 87), Жоау Педру, Рог (Маттьелло, 87), Нандес, Симеоне (Ионицэ, 76).

"Кальяри" с 25 баллами занимает 4 место в турнирной таблице Серии А. У "Лечче" 11 очков и 17 место.

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