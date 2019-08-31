"Лечче" нацелился на нападающего "Крыльев Советов" Соболева

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, на россиянина претендует "Лечче", который вернулся в высший дивизион по итогам минувшего сезона.

Напомним, что Соболев сейчас является лучшим бомбардиром РПЛ. В его активе 6 голов в 8 матчах.

В контракте 22-летнего футболиста прописана сумма отступных - 2 миллиона евро.

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