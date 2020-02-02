"Лечче" разгромил "Торино" и одержал победу впервые с конца ноября
"Лечче" в матче 22-го тура Серии А разгромил "Торино".
Таким образом, "Лечче" прервал серию из череды поражений. Последний раз клуб выигрывал с ноября 2019 года.
"Лечче" - "Торино" - 4:0 (2:0)
Голы: Дейола, 11 - 1:0, Барак, 19 - 2:0, Фалько, 64 - 3:0, Лападула, 78 (с пенальти) - 4:0.
"Лечче": Вигорито, Россеттини, Донати, Рисполи, Лучони, Сапонара (Шахов, 72), Маер (Пас, 82), Дейола (Петриччоне, 57), Барак, Фалько, Лападула.
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Джиджи (Эдера, 58), Эйна, Бремер, Ринкон (Лянко, 70), Мейте, Верди (Миллико, 24), Белотти, Беренгер.
Предупреждения: Нкулу, 12. Мейте, 18. Маер, 33. Дейола, 43. Эйна, 59. Лападула, 76.
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