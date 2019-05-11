"Лечче" вернулся в Серию A впервые с 2012 года

Итальянский клуб "Лечче" в следующем сезоне будет играть в Серии А впервые с 2012 года.

Сегодня, 11 мая, команда обыграла "Специю" (2:1) в заключительном туре Серии В.

Ранее сообщалось, что в Серии А также прошла "Брешия".

В плей-офф за выход в чемпионат Италии будут участвовать "Палермо", "Беневенто", "Пескара", "Верона", "Специя" и "Читтаделла".

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