"Лечче" вылетел из Серии А, "Дженоа" сохранил прописку в чемпионате
"Лечче" проиграл "Парме", "Дженоа" разгромила "Верону", "Болонья" и "Торино" обменялись голами, а "Удинезе" обыграло "Сассуоло" в 38-м туре чемпионата Италии.
"Лечче" - "Парма" - 3:4 (2:2)
"Дженоа" - "Верона" - 3:0 (3:0)
"Болонья" - "Торино" - 1:1 (1:0)
"Сассуоло" - "Удинезе" - 0:1 (0:0)
Таким образом, "Лечче" выбыл из Серии А, а "Дженоа" сохранил прописку в элите.
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|Команда
|М
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|17