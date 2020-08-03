"Лечче" вылетел из Серии А, "Дженоа" сохранил прописку в чемпионате

"Лечче" проиграл "Парме", "Дженоа" разгромила "Верону", "Болонья" и "Торино" обменялись голами, а "Удинезе" обыграло "Сассуоло" в 38-м туре чемпионата Италии.

"Лечче" - "Парма" - 3:4 (2:2)

"Дженоа" - "Верона" - 3:0 (3:0)

"Болонья" - "Торино" - 1:1 (1:0)

"Сассуоло" - "Удинезе" - 0:1 (0:0)

Таким образом, "Лечче" выбыл из Серии А, а "Дженоа" сохранил прописку в элите.

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