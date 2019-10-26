"Лечче" – "Ювентус" - 1:1 (видеообзор матча)
Вашему вниманию представляется видеообзор матча девятого тура итальянской Серии А между "Лечче" и "Ювентусом", который завершился ничьей 1:1.
Не пропустите: "Ювентус" без Роналду потерял очки в матче с "Лечче". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|9
|23
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Сассуоло
|8
|9
|14
|Болонья
|8
|9
|15
|Хеллас Верона
|9
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Брешия
|7
|7
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4