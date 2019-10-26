"Лечче" - "Ювентус": видеотрансляция матча Серии А

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"Лечче" - "Ювентус": видеотрансляция матча Серии А

В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Ювентус" ожидает выездной матч против "Лечче".

На данный момент "старая синьора" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайшего преследователя на одно очко. "Лечче" идет на 17-м месте, имея в активе 7 очков.

Поединок на "Виа дель Маре" начнется в 16:00 (мск). Видеотрансляцию игры вы можете посмотреть на нашем сайте.

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