Лечение колена Ансу Фати не даёт результата

Фото инстаграм Ансу Фати

Вингер "Барселоны" Ансу Фати с высокой долей вероятности пропустит остаток сезона и Евро-2020, пишет Marca.

По сведениям издания, 18-летний футболист продолжает тренироваться индивидуально, поскольку проблема с его коленом до сих пор не решена.

В каталонском клубе обеспокоены происходящим, поскольку лечение игрока уже длится полгода, но не даёт желаемого результата.

Напомним, что Фати восстанавливается после разрыва мениска левого колена.

Не пропустите: Вальдеса убедили вернуться в "Барселону". | http://soccernews.ru