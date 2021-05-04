Лечение колена Ансу Фати не даёт результата

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Лечение колена Ансу Фати не даёт результата

Фото инстаграм Ансу Фати

Вингер "Барселоны" Ансу Фати с высокой долей вероятности пропустит остаток сезона и Евро-2020, пишет Marca.

По сведениям издания, 18-летний футболист продолжает тренироваться индивидуально, поскольку проблема с его коленом до сих пор не решена.

В каталонском клубе обеспокоены происходящим, поскольку лечение игрока уже длится полгода, но не даёт желаемого результата.

Напомним, что Фати восстанавливается после разрыва мениска левого колена.

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