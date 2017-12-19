Ледяхов будет помогать Галактионову в "Ахмате"

Игорь Ледяхов вошел в тренерский штаб наставника "Ахмата" Михаила Галактионова, сообщает президент клуба Магомед Даудов в своем Инстаграме.

Контракт между клубом и специалистом будет действовать до лета 2021 года.

Стоит отметить, что Ледяхов ранее уже работал в "Тереке" ассистентом главного тренера Рашида Рахимова. Также Ледяхов возглавлял "Шинник" и "Ротор", и около месяца исполняющим обязанности главного тренера "Спартака".

Не пропустите: Карпин: "Фанатам "Ростова" не надо верить в Валеру, а нужно болеть за свою команду". | http://soccernews.ru