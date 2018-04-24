Ледяхов будет утверждён главным тренером "Ахмата"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Игорь Ледяхов может в ближайшее время стать полноценным наставником команды, сообщают российские СМИ.

Напомним, что 49-летний специалист возглавляет грозненцев с 7 апреля. Под его руководством "Ахмат" провёл три матча, в которых дважды победил и один раз сыграл вничью.

Руководство клуба довольно работой Ледяхова, поэтому готово утвердить его на занимаемом посту.

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