Ледяхов: "Игроки "Ахмата" горели результатом и не отдали бы "Спартаку" победу"

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Ледяхов: "Игроки "Ахмата" горели результатом и не отдали бы "Спартаку" победу"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Игорь Ледяхов дал комментарии после матча 27-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Мы планировали внимательно сыграть в обороне и по возможности контратаковать. Получилось, особенно в первом тайме. Мы неплохо защищались, перекрывали зоны. Вышли два-три раза в контратаку и забили два гола. Знаем, что крайние защитники "Спартака" высоко выходят, за их спиной образуются зоны, мы планировали использовать их. И Митришев, и Бериша - быстрые футболисты. Получилось. Беспокойство при счёте 3:1? Это нормально, что проигрывающая команда будет пытаться забить ещё один гол. Времени оставалось мало, ребята горели результатом, они бы не отдали победу" - сказал Ледяхов.

Не пропустите видеообзор матча "Спартак" - "Ахмат". | http://soccernews.ru

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