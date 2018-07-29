Ледяхов: "Удаление сломало нашу игру"

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Ледяхов: "Удаление сломало нашу игру"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов высказался после матча первого тура чемпионата России против "Ростова".

"Первые 15 минут мы играли первым номером, владели инициативой. Но удаление сломало план на игру, и потом было тяжелее. Конечно, хотели взять очки в первом туре. Теперь обязательно нужно это сделать во втором туре дома" - сказал Ледяхов.

Не пропустите видеообзор матча "Ростов" - "Ахмат". | http://soccernews.ru

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