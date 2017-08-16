Ледяхов: "Зенит" - главный фаворит чемпионата? Вряд ли"
Известный в прошлом футболист Игорь Ледяхов оценил перспективы питерского "Зенита" в борьбе за чемпионство.
"Является ли "Зенит" главным фаворитом чемпионата? Вряд ли. Сейчас здорово смотрятся только Кокорин да Кузяев. Оборона не отличается надежностью. Новички, включая аргентинцев, в командную игру пока не вписаны. Паредес и Дриусси - ребята молодые, талантливые, но переоценивать их не стоит. Вон, Жулиану год назад начал блестяще, а теперь его в Турцию с трудом спихнули… Конечно, в тройку "Зенит" попадет, но легкой жизни в борьбе со "Спартаком" и ЦСКА у него точно не будет", - цитирует бывшего футболиста СЭ.
Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Утрехта". | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Звездаши" как раздражитель для "быков": в гости к "Краснодару" едет "Црвена Звезда"
-
Борьба за Лигу Европы: БАТЭ принимает "Александрию"
-
Экзотический выезд на родину Роналду: киевское "Динамо" отправляется на матч с "Маритиму"
-
Переиграв "Барселону" и дома, "Реал" завоевал Суперкубок Испании
-
Два гола и два удаления: "Наполи" обыгрывает "Ниццу" на "Сан-Паоло"
Лента новостей
-
"Сампдория" согласовала трансфер Вьетто
-
"Алавес" интересуется нападающим "Рубина"
-
Представители Дракслера предложили услуги своего клиента "Барселоне"
-
"Зенит" готовит предложение по полузащитнику "Сассуоло"
-
Ключевой форвард "Халла" может пропустить остаток сезона
-
Официально: Паулиньо продолжит карьеру в "Барселоне"
-
"Зенит" заинтересовался очередным аргентинцем
-
Альба: "Реал" был лучше в обоих матчах"
-
Лапорта обещает подписать "Барселоне" четырех игроков с мировым именем
-
Президент "Тоттенхэма": "Деле Алли не может быть продан даже за 160 миллионов евро"
-
Каррера опроверг информацию о своем конфликте с руководством "Спартака"
-
"Боруссия" опровергла скорое подписание "Барселоной" Дембеле
-
"Челси" и "Атлетико" близки к достижению компромисса по трансферу Косты
-
Три года назад Бартомеу отказался приобретать Асенсио за 4,5 миллионов евро
-
Каррера: "Необходимости в серьезном изменении состава нет"
-
Месси выступил против ухода Серхи Роберто
-
Виктор Вальдес решил завершить карьеру
-
"Барселона", вероятнее всего, потеряла двух ключевых игроков на матч с "Бетисом"
-
Самедов: "После игры с ЦСКА состоялся командный разговор"
-
ПСЖ провел переговоры с "Монако" по Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Ростов
|6
|13
|3
|Локомотив Москва
|6
|13
|4
|ЦСКА Москва
|6
|12
|5
|Краснодар
|6
|11
|6
|Ахмат
|6
|9
|7
|Уфа
|6
|9
|8
|Рубин
|6
|8
|9
|Спартак Москва
|6
|8
|10
|Урал
|6
|8
|11
|Динамо Москва
|6
|7
|12
|Тосно
|6
|6
|13
|Арсенал Тула
|6
|4
|14
|СКА Хабаровск
|6
|4
|15
|Анжи
|6
|3
|16
|Амкар
|6
|2