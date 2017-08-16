Ледяхов: "Зенит" - главный фаворит чемпионата? Вряд ли"

Известный в прошлом футболист Игорь Ледяхов оценил перспективы питерского "Зенита" в борьбе за чемпионство.

"Является ли "Зенит" главным фаворитом чемпионата? Вряд ли. Сейчас здорово смотрятся только Кокорин да Кузяев. Оборона не отличается надежностью. Новички, включая аргентинцев, в командную игру пока не вписаны. Паредес и Дриусси - ребята молодые, талантливые, но переоценивать их не стоит. Вон, Жулиану год назад начал блестяще, а теперь его в Турцию с трудом спихнули… Конечно, в тройку "Зенит" попадет, но легкой жизни в борьбе со "Спартаком" и ЦСКА у него точно не будет", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Утрехта". | soccernews.ru