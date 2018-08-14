"Леганес" арендовал игрока "Реала"

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"Леганес" арендовал игрока "Реала"

"Леганес" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника "Реала" Оскара Родригеса.

"Пепинерос" взяли в аренду 20-летнего футболиста на один год.

В прошлом сезоне Родригес дебютировал за основную команду "Реала", проведя 1 матч в Кубке Короля. 

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