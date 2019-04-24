"Леганес" - "Атлетик" - 0:1 (видеообзор матча 34-го тура Примеры)

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"Леганес" - "Атлетик" - 0:1 (видеообзор матча 34-го тура Примеры)

Представляем видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги "Леганес" - "Атлетик", в котором победу одержали хозяева встречи.

Не пропустите:"Атлетик" обыграл "Леганес", а "Эспаньол" и "Сельта" сыграли вничью (видео голов) | http://soccernews.ru

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1 Барселона Барселона 34 80
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 34 71
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе Хетафе 33 54
5 Валенсия Валенсия 34 52
6 Севилья Севилья 33 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 34 49
8 Алавес Алавес 34 46
9 Бетис Бетис 33 43
10 Эспаньол Эспаньол 34 43
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес Леганес 34 41
13 Эйбар Эйбар 34 40
14 Сельта Виго Сельта Виго 34 36
15 Вильярреал Вильярреал 33 36
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 34 35
17 Жирона Жирона 34 34
18 Леванте Леванте 33 34
19 Уэска Уэска 34 29
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 33 28
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