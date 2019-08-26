"Леганес" - "Атлетико" - 0:1 (видеообзор)

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"Леганес" - "Атлетико" - 0:1 (видеообзор)

В матче 2-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде обыграл "Леганес" со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил Витоло. Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча.

Видео: "Леганес" - "Атлетико" - 0:1

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