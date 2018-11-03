"Леганес" - "Атлетико": прямая трансляция противостояния пригорода против столицы

Теги атлетико мадридлеганес

"Леганес" - "Атлетико": прямая трансляция противостояния пригорода против столицы

В рамках 11 тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико", занимающий третью позицию, отправится в пригород столицы Леганес, где будет противостоять одноименному клубу.

В случае победы, команда Диего Симеоне может временно возглавить турнирную таблицу (отставание от "Барселоны" на данный момент два очка, но каталонцы играют позже).

Начало матча в субботу, 3 ноября, в 15:00 (мск). Прямая трансляция пройдёт на нашем сайте.

Не пропустите: Ничего личного, просто бизнес: Инфантино, 48 команд на ЧМ и арабские миллионы | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов