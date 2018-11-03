"Леганес" - "Атлетико": прямая трансляция противостояния пригорода против столицы

В рамках 11 тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико", занимающий третью позицию, отправится в пригород столицы Леганес, где будет противостоять одноименному клубу.

В случае победы, команда Диего Симеоне может временно возглавить турнирную таблицу (отставание от "Барселоны" на данный момент два очка, но каталонцы играют позже).

Начало матча в субботу, 3 ноября, в 15:00 (мск). Прямая трансляция пройдёт на нашем сайте.

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