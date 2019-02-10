"Леганес" - "Бетис" - 3:0 (видеообзор матча Примеры)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Леганесом" и "Бетисом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Бетис
|23
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Леванте
|22
|27
|14
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18