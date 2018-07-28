"Леганес" близок к покупке полузащитника "Барселоны"

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"Леганес" близок к покупке полузащитника "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Хосе Арнаис продолжит карьеру в "Леганесе".

Как сообщает Football Espana, "Леганес" согласовал трансфер 23-летнего испанца за 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне Арнаис провел за первую команду "Барселоны" пять матчей, в которых забил три гола.

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