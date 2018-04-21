"Леганес" – "Депортиво" - 0:0 (обзор)

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"Леганес" – "Депортиво" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура испанской Примеры между "Леганесом" и "Депортиво".

Не пропустите: "Леганес" и "Депортиво" расписали безголевую ничью. | http://soccernews.ru

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11 Реал Сосьедад 33 43
12 Эйбар 33 43
13 Атлетик Бильбао 33 40
14 Леганес 34 40
15 Алавес 33 38
16 Эспаньол 33 36
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