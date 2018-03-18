"Леганес" добился победы над "Севильей"

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Леганес" победил "Севилью". Победу мадридцам принесли голы Унаи Бустинсы и Хави Эрасо. Единственный мяч у гостей, заканчивавших матч с меньшинстве, на счету Мигеля Лайюна. После этой встречи "Леганес" поднялся на 12 место в Ла Лиге. "Севилья" пока осталась на пятой позиции.

"Леганес" – "Севилья" - 2:1 (1:0)

Голы: Бустинса, 41 - 1:0, Эрасо, 69 - 2:0, Лайюн, 90 - 2:1

"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Рико, Сальдуа, Сиовас, Эрасо, Эль-Жар, Рамос, Перес, Амрабат (Бовю, 89), Пирес.

"Севилья": Рико, Кьяер, Эскудеро (Арана, 78), Лайюн, Лангле, Нзонзи, Банега, Васкес (Муриэль, 72), Сарабия, Нолито (Сандро Рамирес, 63), Бен-Йеддер.

Удаление: Сарабия (84).

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