"Леганес" - "Эспаньол" - 3:2 (обзор)

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"Леганес" - "Эспаньол" - 3:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Леганес" оказался сильнее гостей из "Эспаньола".

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2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
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