"Леганес" – "Эйбар" - 0:1 (обзор)

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"Леганес" – "Эйбар" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура испанской Примеры между "Леганесом" и "Эйбаром".

Не пропустите: "Эйбар" дожал играющий в меньшинстве "Леганес". | http://soccernews.ru

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8 Сельта Виго 22 31
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10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
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