"Леганес" хочет продлить аренду украинского вратаря

Теги реал мадридлеганесандрей лунин

"Леганес" хочет продлить аренду украинского вратаря

"Леганес" хочет продлить аренду вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина, сообщает Marca.

"Чтобы Лунин максимально хорошо адаптировался мы хотели бы оставить его в аренде и на следующий сезон, но официальных решений пока нет. Впереди ещё много матчей, так что посмотрим" - приводит слова главного тренера "пепинерос" Маурисио Пеллегрино Sport.es.

В текущем сезоне 19-летний Лунин сыграл за "Леганес" всего 4 матча, в которых пропустил 2 гола. Его контракт с "Реалом" рассчитан до июня 2024 года.

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