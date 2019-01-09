"Леганес" хочет продлить аренду украинского вратаря

"Леганес" хочет продлить аренду вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина, сообщает Marca.

"Чтобы Лунин максимально хорошо адаптировался мы хотели бы оставить его в аренде и на следующий сезон, но официальных решений пока нет. Впереди ещё много матчей, так что посмотрим" - приводит слова главного тренера "пепинерос" Маурисио Пеллегрино Sport.es.

В текущем сезоне 19-летний Лунин сыграл за "Леганес" всего 4 матча, в которых пропустил 2 гола. Его контракт с "Реалом" рассчитан до июня 2024 года.

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