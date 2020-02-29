"Леганес" и "Алавес" не выявили победителя в матче Примеры
В рамках 26-го тура испанской Примеры "Леганес" сыграл вничью с "Алавесом".
"Леганес" так и остался на 19-м месте, а "Алавес" поднялся на 13-е.
"Леганес" - "Алавес" 1:1
Голы: Лукас Перес, 47 - 0:1, Каррильо, 59 - 1:1
"Леганес": Куэльяр, Бустинса (Руибаль, 52), Омеруо, Авазьем, Родригес, Эрасо (Хиль, 58), Рубен Перес, Оскар Родригес, Сиовас, Каррильо, Герреро (Ресио, 75).
"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Дуарте, Эли, Лагуардиа (Магальян, 46), Мендес (Пере Понс, 63), Алеиш Видаль, Фейса, Ману Гарсия, Лукас Перес, Хоселу (Берк, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14