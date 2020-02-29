"Леганес" и "Алавес" не выявили победителя в матче Примеры

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"Леганес" и "Алавес" не выявили победителя в матче Примеры

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Леганес" сыграл вничью с "Алавесом".

"Леганес" так и остался на 19-м месте, а "Алавес" поднялся на 13-е.

"Леганес" - "Алавес" 1:1

Голы: Лукас Перес, 47 - 0:1, Каррильо, 59 - 1:1

"Леганес": Куэльяр, Бустинса (Руибаль, 52), Омеруо, Авазьем, Родригес, Эрасо (Хиль, 58), Рубен Перес, Оскар Родригес, Сиовас, Каррильо, Герреро (Ресио, 75).

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Дуарте, Эли, Лагуардиа (Магальян, 46), Мендес (Пере Понс, 63), Алеиш Видаль, Фейса, Ману Гарсия, Лукас Перес, Хоселу (Берк, 77).   

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