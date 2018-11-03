"Леганес" и "Атлетико" разошлись результативной ничьей (видео голов)
В матче 11-го тура чемпионата Испании "Леганес" и "Атлетико" разошлись результативной ничьей. Встреча проходила на стадионе "Мунисипаль де Бутарке".
"Леганес" - "Атлетико" - 1:1.
Голы: Гризман, 69 - 0:1, Каррильо, 82 - 1:1.
"Леганес": Куэльяр, Хуанфран (Каррильо, 72), Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин, Рубен Перес, Ресио, Оскар Родригес, Эль-Жар (Охеда, 67), Эн-Несири (Сантос, 77).
"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Савич, Ариас, Эрнандез, Сауль, Эрнандес, Гризманн, Корреа (Витоло, 65), Лемар (Партей, 72), Мартинш (Калинич, 88).
"Атлетико" с 20-ю очками располагается на втором месте в турнирной таблице, "Леганес" - на 18-й строчке.
Гол Гризманна
Гол Каррильо
А еще: Окно в Европу: стоит ли Чалову покидать родной ЦСКА ради нового вызова | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" выгрызает тяжелейшую победу в матче с "Райо Вальекано"
-
"Ювентус" на своём поле переиграл "Кальяри"
-
"Монако" проигрывает "Реймсу" и другие результаты 12-го тура чемпионата Франции
-
Месси может сыграть с "Интером"
-
"Арсенал" и "Ливерпуль" не выявили победителя в центральном матче 11 тура АПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 3 ноября
-
"Райо Вальекано" – "Барселона" - 2:3 (видеообзор)
-
Слуцкий прокомментировал слухи о переходе на работу в "Спортинг"
-
1
"Ювентус" выдал лучший старт в Серии А в истории
-
"Аякс" и "АЗ Алкмар" побеждают в 11-м туре чемпионата Нидерландов
-
"Тоттенхэм" в упорной борьбе обыграл "Вулверхэмптон"
-
"Барселона" выгрызает тяжелейшую победу в матче с "Райо Вальекано"
-
1
"Ювентус" на своём поле переиграл "Кальяри"
-
"Райо Вальекано" - "Барселона": прямая трансляция матча в Мадриде
-
Эмери прокомментировал ничью с "Ливерпулем"
-
9
"Монако" проигрывает "Реймсу" и другие результаты 12-го тура чемпионата Франции
-
1
Месси может сыграть с "Интером"
-
1
Клопп указал на грубую судейскую ошибку в матче "Арсенал" – "Ливерпуль"
-
1
Джексон Мартинес забил впервые с сентября 2016 года
-
"Порту" на выезде разобрался с "Маритиму"
-
ПСВ одолел "Витесс" Слуцкого
-
"РБ Лейпциг" в гостях разгромил "Герту"
-
Сенсация на "Месталье": "Валенсия" в родных стенах уступила "Жироне" (видео)
-
5
"Арсенал" и "Ливерпуль" не выявили победителя в центральном матче 11 тура АПЛ
-
Солари: "Это была выстраданная победа"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|24
|2
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|3
|Алавес
|10
|20
|4
|Севилья
|10
|19
|5
|Эспаньол
|10
|18
|6
|Реал Мадрид
|11
|17
|7
|Жирона
|11
|16
|8
|Леванте
|10
|16
|9
|Реал Вальядолид
|11
|16
|10
|Хетафе
|10
|15
|11
|Сельта Виго
|10
|13
|12
|Реал Сосьедад
|10
|12
|13
|Бетис
|10
|12
|14
|Валенсия
|11
|11
|15
|Эйбар
|10
|11
|16
|Атлетик Бильбао
|10
|10
|17
|Вильярреал
|10
|9
|18
|Леганес
|11
|9
|19
|Райо Вальекано
|11
|6
|20
|Уэска
|10
|5