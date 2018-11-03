"Леганес" и "Атлетико" разошлись результативной ничьей (видео голов)

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"Леганес" и "Атлетико" разошлись результативной ничьей (видео голов)

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Леганес" и "Атлетико" разошлись результативной ничьей. Встреча проходила на стадионе "Мунисипаль де Бутарке".

"Леганес" - "Атлетико" - 1:1.

Голы: Гризман, 69 - 0:1, Каррильо, 82 - 1:1.

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран (Каррильо, 72), Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин, Рубен Перес, Ресио, Оскар Родригес, Эль-Жар (Охеда, 67), Эн-Несири (Сантос, 77).

"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Савич, Ариас, Эрнандез, Сауль, Эрнандес, Гризманн, Корреа (Витоло, 65), Лемар (Партей, 72), Мартинш (Калинич, 88).

"Атлетико" с 20-ю очками располагается на втором месте в турнирной таблице, "Леганес" - на 18-й строчке.

Гол Гризманна

Гол Каррильо

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