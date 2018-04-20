"Леганес" и "Депортиво" расписали безголевую ничью

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"Леганес" и "Депортиво" расписали безголевую ничью

В рамках 34-го тура испанской Примеры "Леганес" принимал "Депортиво". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге матч завершился нулевой ничьей.

"Леганес" – "Депортиво" - 0:0

"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Рико, Сальдуа, Сиовас, Перес, Пирес, Эрасо (Брашанац, 70), Эль-Жар, Амрабат (Рауль Гарсия, 89), Герреро (Бовю, 76).

"Депортиво": Мартинес, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Шер, Москера (Вальверде, 56), Гильерме, Борхес (Андоне, 79), Чолак (Борха Валье, 70), Адриан, Перес.

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