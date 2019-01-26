"Леганес" и "Эйбар" сильнейшего не выявили
В рамках 21-го тура испанской Примеры "Леганес" на своём поле сыграл вничью с "Эйбаром" со счётом 2:2. Гости к перерыву вели 0:2, однако "пепинерос" благодаря дублю Юссефа Эн-Несири во втором тайме ушли от поражения.
"Леганес" – "Эйбар" - 2:2
Голы: Кике, 29 - 0:1, Жордан, 36 - 0:2, Эн-Несири, 46 - 1:2, Эн-Несири, 67 - 2:2.
"Леганес": Куэльяр, Омеруо, Сиовас (Хосе Арнаис, 46), Сильва, Бустинса, Ресио, Микель Весга, Оскар Родригес (Сантос, 89), Ньом, Эн-Несири (Сабин Мерино, 86), Брэйтуэйт.
"Эйбар": Дмитрович, Кукурелья (Эскаланте, 80), Бигас (Рамис, 70), Арбилья, Пенья, Де Бласис, Жордан, Диоп, Хосе Анхель, Кике, Энрик (Шарлес, 71).
Благодаря этому результату "Леганес" остался на 15-м месте в турнирной таблице первенства, а "Эйбар" поднялся на 10-ю строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|21
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11