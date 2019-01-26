"Леганес" и "Эйбар" сильнейшего не выявили

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Леганес" на своём поле сыграл вничью с "Эйбаром" со счётом 2:2. Гости к перерыву вели 0:2, однако "пепинерос" благодаря дублю Юссефа Эн-Несири во втором тайме ушли от поражения.

"Леганес" – "Эйбар" - 2:2

Голы: Кике, 29 - 0:1, Жордан, 36 - 0:2, Эн-Несири, 46 - 1:2, Эн-Несири, 67 - 2:2.

"Леганес": Куэльяр, Омеруо, Сиовас (Хосе Арнаис, 46), Сильва, Бустинса, Ресио, Микель Весга, Оскар Родригес (Сантос, 89), Ньом, Эн-Несири (Сабин Мерино, 86), Брэйтуэйт.

"Эйбар": Дмитрович, Кукурелья (Эскаланте, 80), Бигас (Рамис, 70), Арбилья, Пенья, Де Бласис, Жордан, Диоп, Хосе Анхель, Кике, Энрик (Шарлес, 71).

Благодаря этому результату "Леганес" остался на 15-м месте в турнирной таблице первенства, а "Эйбар" поднялся на 10-ю строчку.

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