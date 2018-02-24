"Леганес" и "Лас Пальмас" расписали безголевую ничью

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Леганес" принимал "Лас Пальмас". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Леганес" – "Лас Пальмас" - 0:0

"Леганес": Куэльяр, Сальдуа, Рико, Сиовас, Бустинса, Эрасо, Перес, Рамос (Наранхо, 78), Пирес, Амрабат (Герреро, 59), Эль-Жар (Гумбау, 90).

"Лас Пальмас": Чичисола, Маседо, Химо Наварро, Гальвес, Агиррегарай, Халилович, Начо Хиль (Толедо, 53), Этебо, Гомес (Аквилани, 86), Домингес (Эзекиэл, 80), Кальери.

Не пропустите: Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом". | http://soccernews.ru