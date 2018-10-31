"Леганес" и "Райо Вальекано" закончили матч результативной ничьей

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"Леганес" и "Райо Вальекано" закончили матч результативной ничьей

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании "Леганес" и "Райо Вальекано" разошлись миром. 

"Леганес" - "Райо Вальекано" - 2:2.

Голы: Гарсия, 15 - 0:1, Алегрия, 21 - 0:2, Эн-Несири, 31 - 1:2, Эн-Несири, 72 - 2:2.

"Леганес": Лунин, Ньом, Рауль Гарсия, Омеруо, Сиовас, Херард Гумбау, Эрасо (Оскар Родригес, 65), Весга, Эль-Жар, Ролан (Каррильо, 73), Эн-Несири (Авилес, 33).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Дорадо, Ба, Веласкес, Акьеме, Трехо (Гальвес, 82), Имбула, Посо (Морено, 77), Бебе (Бангура, 74), Альваро Гарсия, Алегрия.

Ответная встреча состоится 5 декабря.

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