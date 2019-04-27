"Леганес" и "Сельта" голов не забивали

В рамках 35-го тура испанской Примеры "Леганес" сыграл вничью с "Сельтой". Теперь "Леганес" занимает 11-е место, а "Сельта" - 16-е.

"Леганес" - "Сельта" 0:0



"Леганес": Куэльяр, Сильва, Ньом, Омеруо, Бустинса, Микель Весга, Ресио, Оскар Родригес (Эль-Жар, 84), Сиовас, Эн-Несири (Каррильо, 72), Брэйтуэйт (Сантос, 74).

"Сельта": Бланко, Араухо, Кабраль, Оласа, Мальо, Юльсагер (Браис Мендес, 76), Хосабед, Буфаль (Будебуз, 69), Лоботка, Макси Гомес, Аспас.

Предупреждение: Ресио (45).

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