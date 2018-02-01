"Леганес" и "Севилья" не выявили победителя в первом полуфинале Кубка Испании

Первый полуфинальный матч Кубка Испании в паре "Леганес" – "Севилья" проходил в пригороде Мадрида, на стадионе "Бутарке". Команда Асьера Гаритано принимала подопечных Винченцо Монтеллы. Перед игрой букмекеры давали соперникам практически равные шансы на успех. И все же нервионцы считались более вероятным фаворитом.

Однако первый тайм откровенно разочаровал. На поле играла одна команда – "Севилья". Гости на протяжении всех 45 минут встречи владели территориальным преимуществом, а главное – регулярно создавали остроту у ворот соперника. Чего абсолютно не было в действиях игроков "Леганеса".

Первый голевой момент нервионцы создали уже на 6-й минуте. После розыгрыша углового Меркадо поборолся за мяч и пробивал практически в упор, но угодил в Шампаня. А спустя 10 минут Банега оказался на ударной позиции в штрафной "лесников", но мяч свалился с ноги аргентинца и полетел мимо створа.

А вот у Муриэля на 21-й минуте все получилось наилучшим образом. Банега из центра поля нашел пасом Сарабию в районе дуги, а тот прокинул мяч на ход Муриэлю. Луис на скорости обошел защитника и под довольно острым углом несильно, но точно отправил снаряд под дальнюю штангу. Удар получился бильярдным – сфера от штанги влетела в ворота – 1:1.

Что удивительно, после пропущенного гола игроки "Леганеса" совсем поникли духом. Игра в атаке у них по-прежнему не клеилась. А вот нервионцы перед самым перерывом просто обязаны были забивать второй мяч. После розыгрыша стандарта мяч оказался на ноге у Меркадо, который целил под перекладину, но Шампань потянул этот удар. Однако тут же на добивании мог поразить цель Хесус Навас, но и здесь голкипер "лесников" сыграл выше всяких похвал, позволив своей команде уйти на перерыв, минимально уступая в счете.

В перерыве Гаритано нужно было что-то менять, и он вместо Брашанаца выпустил Эрасо, игрока, который отметился в прошлом раунде на "Сантьяго Бернабеу". Нельзя сказать, что эта замена кардинальным образом повлияла на игру "Леганеса". Однако дебют тайма был за хозяевами поля. Правда, ничего опасного у ворот Рико так и не случилось, и встреча продолжилась на встречных курсах.

Тем не менее, вскоре счет стал равным. Сам же гол "лесников" получился несколько курьезным. Хозяева поля заработали угловой, последовала скидка мяча в район вратарской, где голкипер "Севильи" Серхио Рико не сумел вовремя выпрыгнуть и смахнуть мяч кулаком с головы Сиоваса. Грек, обладающий ростом выше среднего, почти не прыгая, переправил головой мяч в ворота – 1:1.

Гол явно воодушевил игроков "Леганеса" и какое-то время они продолжали доминировать на поле. Однако надолго их не хватило, и тогда Асьер Гаритано прибегнул к заменам. Концовка же тайма осталась за "Севильей", которая подала ряд угловых и стандартов, но по-настоящему вступить в игру Шампаня так и не заставила. В завершении матча и вовсе создалось впечатление, что ничья устраивает обе команды.

Таким образом, команды оставили открытым вопрос о финалисте Кубка до ответной встречи в Севилье. Подождем…

"Леганес" – "Севилья" – 1:1

Голы: Муриэль, 21 – 0:1. Сиовас, 56 – 1:1.

"Леганес": Шампань, Тито, Бустинса, Сиовас, Рауль Гарсия, Гумбау, Брашанац (Эрасо, 46), Амрабат (Омар, 76), Габриэл, Эль-Зар (Д.Рико, 83), Бовю.

"Севилья": С.Рико, Эскудеро, Лангле, Меркадо, Х.Навас, Н’Зонзи, Банега, Сарабия, Х.Корреа, Ф.Васкес, Муриэль (Нолито, 76).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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