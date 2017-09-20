"Леганес" и "Жирона" не смогли определить победителя

Сегодня в матче 5-го тура испанской Ла Лиги "Леганес" на своем поле сыграл в нулевую ничью с "Жироной".

"Леганес" - "Жирона" - 0:0

"Леганес": Куэллар, Салдуа, Сиовас, Мантовани, Рико, Брашанац (Омар, 59), Рубен Перес, Эрасо, Габриэль, Шимановский (Амрабат, 67), Бовю (Моран, 83).

"Жирона": Ираисос, Хуанпе, Алкала, Муньеса (Эспиноса, 60), Маффео, Понс, Гранелль Ногуе (Луис, 72), Мохика, Гарсия, Кайоде (Порту, 83), Стуани.

Напомним, вчера "Барселона" разгромила "Эйбар". | soccernews.ru