"Леганес" – "Лас Пальмас" - 0:0 (обзор)

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"Леганес" – "Лас Пальмас" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура испанской Примеры между "Леганесом" и "Лас Пальмасом".

Не пропустите: "Леганес" и "Лас Пальмас" расписали безголевую ничью. | http://soccernews.ru

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