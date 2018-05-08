"Леганес" – "Леванте" - 0:3 (обзор)

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"Леганес" – "Леванте" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 36-го тура испанской Примеры между "Леганесом" и "Леванте".

Не пропустите: "Леванте" в гостях разгромил "Леганес". | http://soccernews.ru

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5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
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10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
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