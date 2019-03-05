"Леганес" – "Леванте" - 1:0 (видеообзор матча)

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"Леганес" – "Леванте" - 1:0 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 26-го тура испанской Примеры между "Леганесом" и "Леванте", который завершился минимальной победой "пепинерос".

Не пропустите: Быстрый гол помог "Леганесу" минимально обыграть "Леванте". | http://soccernews.ru

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