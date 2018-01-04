"Леганес" минимально победил "Вильярреал" в Кубке Испании

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании "Леганес" с минимальным счетом переиграл "Вильярреал". Единственный гол в начале второго тайма забил Нордин Амрабат.

"Леганес" – "Вильярреал" - 1:0 (0:0)

Гол: Амрабат, 49 - 1:0

"Леганес": Шампань, Бустинса, Рауль Гарсия, Тито, Сиовас, Пирес, Эль-Жар (Мантовани, 89), Амрабат (Бовю, 57), Гумбау, Наранхо, Перес (Эрасо, 46).

"Вильярреал": Барбоса, Альваро Гонсалес, Рукавина, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кастильехо, Герра (Родри Эрнандес, 75), Черышев (Форнальс, 68), Тригерос, Раба, Унал (Бакка, 61).

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