"Леганес" мог избежать вылета из Ла Лиги, но судья ошибся в пользу "Реала"
Бывший арбитр Андухар Оливер заявил, что судья не назначил пенальти в ворота мадридского "Реала" в матче 38-го тура чемпионата Испании с "Леганесом" (2:2) за игру рукой нападающего королевского клуба Луки Йовича. В случае победы "Леганес" занял бы 17-е место и сохранил бы место в Ла Лиге. При этом в низший дивизион вылетела бы "Сельта".
"Йович вытянул руку. Удивительно, что арбитр не назначил пенальти, учитывая те 11-метровые, которые назначались в других матчах", - приводит слова Оливера Marca.
Напомним, что "Реал" по итогам сезона в 34-й раз в своей истории завоевал чемпионский титул.
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Месут Озил отказался переходить в "Фенербахче" из-за зарплаты
-
Marca признала сразу двух тренеров лучшими в нынешнем сезоне в Ла Лиге
-
"Манчестер Сити" может заплатить крупную сумму за хавбека сборной Швейцарии
-
Маурисио Почеттино может возглавить "Ювентус"
-
"Леганес" мог избежать вылета из Ла Лиги, но судья ошибся в пользу "Реала"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Зенитом"
-
"Эвертон" Анчелотти обыграл "Шеффилд Юнайтед"
-
"Спартак" может уволить Доменико Тедеско
-
Федор Смолов вернется в "Локомотив"
-
Гендиректор "Зенита": "Если бы не судьи, "Спартак" был бы в зоне вылета"
-
Дани Алвес: "У Неймара было предложение от "Реала"
-
Агент Гарета Бэйла высказался о будущем форварда в "Реале"
-
Жирков прокомментировал эпизод с падением Соболева в штрафной "Зенита" в матче со "Спартаком"
-
"Ювентус" готов отдать одного из своих игроков в обмен на Ляказетта
-
Радимов: "Я бы понял, если бы судейством был недоволен 2-й "Локомотив", но не 9-й "Спартак"
-
"Интер" показал гостевую форму на сезон-2020/21
-
Гендиректор "Сочи" прокомментировал отмену матчей из-за коронавируса
-
"Леганес" расстался с главным тренером
-
"Рубин" показал, как готовится к матчу 30-го тура РПЛ со "Спартаком"
-
Супруга Зобнина отреагировала на судейство в матче "Зенит" - "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14