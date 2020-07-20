"Леганес" мог избежать вылета из Ла Лиги, но судья ошибся в пользу "Реала"

Теги реал мадридлеганеслука йович

"Леганес" мог избежать вылета из Ла Лиги, но судья ошибся в пользу "Реала"

Бывший арбитр Андухар Оливер заявил, что судья не назначил пенальти в ворота мадридского "Реала" в матче 38-го тура чемпионата Испании с "Леганесом" (2:2) за игру рукой нападающего королевского клуба Луки Йовича. В случае победы "Леганес" занял бы 17-е место и сохранил бы место в Ла Лиге. При этом в низший дивизион вылетела бы "Сельта".

"Йович вытянул руку. Удивительно, что арбитр не назначил пенальти, учитывая те 11-метровые, которые назначались в других матчах", - приводит слова Оливера Marca.

Напомним, что "Реал" по итогам сезона в 34-й раз в своей истории завоевал чемпионский титул.

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