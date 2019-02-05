"Леганес" на выезде обыграл "Райо Вальекано" (видео голов)

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"Леганес" на выезде обыграл "Райо Вальекано" (видео голов)

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Леганес" в гостях обыграл "Райо Вальекано".

Счет открыл на 36-й минуте 27-летний игрок "Леганеса". Ответный гол в ворота забил Альваро Гарсиа Ливера. Однако спустя 2 минуты, победный гол забил Юсев Эн-Нессери.

"Райо Вальекано" - "Леганес" - 1:2.

Голы: Брэйтуэйт, 36 - 0:1,  Гарсия, 83 - 1:1, Эн-Несири, 85 - 1:2. 

"Райо Вальекано" - Димитриевски, Веласкес, Ба (Ди Санто, 46), Амат, Морено, Эмбарба (Посо, 68), Имбула, Трехо (Гарсия, 72), Медран, Адвинкула, де Томас.

"Леганес" - Куэльяр, Сиовас, Омеруо, Сильва, Бустинса, Микель Весга (Перес, 75), Ресио (Эрасо, 90), Оскар Родригес, Ньом, Брэйтуэйт (Рейес, 79), Эн-Несири.

"Леганес" с 26 баллами занимает 13 место турнирной таблицы Ла Лиги, "Райо Вальекано" с 23 очками на - 18 месте.

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