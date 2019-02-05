"Леганес" на выезде обыграл "Райо Вальекано" (видео голов)
В матче 22-го тура чемпионата Испании "Леганес" в гостях обыграл "Райо Вальекано".
Счет открыл на 36-й минуте 27-летний игрок "Леганеса". Ответный гол в ворота забил Альваро Гарсиа Ливера. Однако спустя 2 минуты, победный гол забил Юсев Эн-Нессери.
"Райо Вальекано" - "Леганес" - 1:2.
Голы: Брэйтуэйт, 36 - 0:1, Гарсия, 83 - 1:1, Эн-Несири, 85 - 1:2.
"Райо Вальекано" - Димитриевски, Веласкес, Ба (Ди Санто, 46), Амат, Морено, Эмбарба (Посо, 68), Имбула, Трехо (Гарсия, 72), Медран, Адвинкула, де Томас.
"Леганес" - Куэльяр, Сиовас, Омеруо, Сильва, Бустинса, Микель Весга (Перес, 75), Ресио (Эрасо, 90), Оскар Родригес, Ньом, Брэйтуэйт (Рейес, 79), Эн-Несири.
"Леганес" с 26 баллами занимает 13 место турнирной таблицы Ла Лиги, "Райо Вальекано" с 23 очками на - 18 месте.
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|Команда
|М
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|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15