"Леганес" объявил об отставке главного тренера

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"Леганес" объявил об отставке главного тренера

"Леганес" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Асьера Гаритано.

Клуб поблагодарил 48-летнего специалиста, который возглавлял "пепинерос" с 2013 года, за его приверженность болельщикам и городу, а также честность и следование клубным ценностям.

Стоит отметить, что в услугах Гаритано заинтересованы сразу четыре клуба Примеры - "Реал Сосьедад", "Эспаньол", "Севилья" и "Атлетик".

По итогам 36 туров "Леганес" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 40 очков. 

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