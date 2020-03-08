"Леганес" обыграл "Вильярреал" в гостевом матче Примеры

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"Леганес" обыграл "Вильярреал" в гостевом матче Примеры

"Леганес" обыграл "Вильярреал" в матче 27-го тура чемпионата Испании.

"Вильярреал" - "Леганес" - 1:2 (1:0)

Голы: Х.Морено, 5 - 1:0, Оскар Родригес, 47 - 1:1, Оскар Родригес, 70 (с пенальти) - 1:2.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья (Замбо, 87), А.Морено, Пау Торрес, Касорла, Иборра, Мойсес Гомес (Онтиверос, 57), Тригерос (Чиквуэзе, 66), Пако Алькасер, Х.Морено.

"Леганес": Куэльяр, Росалес (Бустинса, 74), Сиовас (Омеруо, 68), Сильва, Родригес, Авазьем, Амаду, Меса, Оскар Родригес, Каррильо, Руибаль (Ассале, 64).

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