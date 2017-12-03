"Леганес" одержал волевую победу над "Вильярреалом"

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Леганес" добился победы над "Вильярреалом". Все мячи были забиты во втором тайме. Сначала отличился Даниэль Раба, но затем голы Диего Рико, Набиля Эль-Жара и Габриэля Пиреса принесли победу хозяевам. Благодаря этой победе "Леганес" поднялся на седьмое место в Ла Лиге. "Вильярреал" остался на шестой позиции.

"Леганес" – "Вильярреал" - 3:1 (0:0)

Голы: Раба, 60 - 0:1, Рико, 72 - 1:1, Эль-Жар, 81 - 2:1, Пирес, 90 - 3:1

"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Рауль Гарсия, Тито, Рико, Перес, Пирес, Эрасо (Моран, 84), Эль-Жар, Шимановски (Амрабат, 68), Бовю (Наранхо, 78).

"Вильярреал": Барбоса, Бонера, Марин (Чука, 88), Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Форнальс, Тригерос, Родри Эрнандес, Раба (Марио Гонсалес, 77), Бакамбу, Бакка (Сориано, 35).

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