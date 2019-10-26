"Леганес" одолел "Мальорку" в 10-м туре Примеры (видео)

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"Леганес" одолел "Мальорку" в 10-м туре Примеры (видео)

В рамках десятого тура испанской Примеры "Леганес" в родных стенах минимально обыграл "Мальорку".

Единственный гол в матче на 31-й минуте забил датский форвард "огурцов" Мартин Брэйтуэйт.

"Леганес" – "Мальорка" - 1:0

Гол: Брэйтуэйт, 31 - 1:0.

"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Росалес, Сиовас (Авазьем, 59), Сильва, Оскар Родригес (Арнаис, 68), Ривера, Ресио, Меса (Эрасо, 79), Каррильо, Брэйтуэйт.

"Мальорка": Рейна, Састре, Гамес, Раильо, Вальент, Севилья, Фебас (Трайковски, 68), Дани Родригес (Кубо, 59), Баба, Лаго Джуниор, Будимир (Алегрия, 79).

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