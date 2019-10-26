"Леганес" одолел "Мальорку" в 10-м туре Примеры (видео)
В рамках десятого тура испанской Примеры "Леганес" в родных стенах минимально обыграл "Мальорку".
Единственный гол в матче на 31-й минуте забил датский форвард "огурцов" Мартин Брэйтуэйт.
"Леганес" – "Мальорка" - 1:0
Гол: Брэйтуэйт, 31 - 1:0.
"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Росалес, Сиовас (Авазьем, 59), Сильва, Оскар Родригес (Арнаис, 68), Ривера, Ресио, Меса (Эрасо, 79), Каррильо, Брэйтуэйт.
"Мальорка": Рейна, Састре, Гамес, Раильо, Вальент, Севилья, Фебас (Трайковски, 68), Дани Родригес (Кубо, 59), Баба, Лаго Джуниор, Будимир (Алегрия, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Вильярреал
|10
|17
|4
|Гранада
|9
|17
|5
|Реал Сосьедад
|9
|16
|6
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|7
|Севилья
|9
|16
|8
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|9
|Хетафе
|9
|13
|10
|Валенсия
|9
|13
|11
|Леванте
|9
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2