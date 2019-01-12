"Леганес" одолел "Уэску" в битве аутсайдеров Примеры

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Леганес" на своём поле минимально обыграл "Уэску" благодаря голу Юссефа Эн-Несири в середине второго тайма.

"Леганес" – "Уэска" - 1:0

Гол: Эн-Несири, 73 - 1:0.

"Леганес": Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Микель Весга, Перес, Оскар Родригес (Эль-Жар, 77), Ньом, Эн-Несири, Каррильо (Брэйтуэйт, 64).

"Уэска": Сантамария, Инсуа, Акапо, Мирамон, Пулидо, Ривера, Мусто, Гомес (Лонго, 79), Мелеро (Алекс Гальяр, 62), Феррейро (Авила, 70), Эрнандес.

Благодаря этой победе "Леганес" оторвался от зоны вылета и теперь занимает 14-е место, а "Уэска" продолжает замыкать турнирную таблицу первенства.

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