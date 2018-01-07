"Леганес" оказался сильнее "Реала Сосьедад"

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"Леганес" оказался сильнее "Реала Сосьедад"В матче 18-го тура испанской Ла Лиги "Леганес" на своем поле одержал победу над "Реалом Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

"Леганес" - "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Габриэль, 75 - 1:0.

"Леганес": Куэльяр, Салдуа, Муньос, До Сантос, Рико, Гумбау (Омар, 46), Перес, Эль-Жар (Бустинса, 80), Габриэль, Эрасо, Бовю (Герреро, 68).

"Реал Сосьедад": Рулли, Ордиосола, Льоренте (Родригес, 78), Навас, Мартинес, Прието (Хон, 83), Ильяраменди, Сурутуса, Каналес (Хуанми, 65), Виллиан Хосе, Оярсабаль.

Напомним, вчера "Бетис" в сверхрезультативном матче обыграл "Севилью"

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