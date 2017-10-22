"Леганес" переиграл "Атлетик"

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Леганес" на своем поле был сильнее "Атлетика". Единственный мяч в начале второго тайма забил Клаудио Бовю. Благодаря этой победе "Леганес" поднялся на пятое место в Ла Лиге, "Атлетик" остался на 11-й позиции.

"Леганес" – "Атлетик" - 1:0 (0:0)

Гол: Бовю, 54 - 1:0

"Леганес": Куэльяр, дос Сантос, Рауль Гарсия, Сальдуа, Сиовас, Перес, Эрасо, Пирес, Эль-Жар (Брашанац, 85), Амрабат, Бовю (Наранхо, 90).

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Саборит (Беньят, 84), Боведа, Лапорт, Рауль Гарсия (Сусаета, 69), Микель Весга (Итурраспе, 46), Кордоба, Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Адурис.

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