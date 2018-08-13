"Леганес" подписал хавбека "Барселоны"

1 Теги леганесбарселонахосе арнаис

"Леганес" подписал хавбека "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Хосе Арнаис стал игроком "Леганеса".

Как сообщает официальный сайт клуба, с футболистом был подписано пятилетнее соглашение.

Трансфер Арнаиса обошелся "Леганесу" в 5 миллионов евро плюс 500 тысяч в виде бонусов.

Отметим, что Арнаис провел за первую команду "Барселоны" пять матчей и забил три гола.

Читайте также: На голкипера "Реала" претендуют два клуба Ла Лиги. | http://soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Наберётся опыта и вернётся

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва

Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов