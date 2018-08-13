"Леганес" подписал хавбека "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Хосе Арнаис стал игроком "Леганеса".

Как сообщает официальный сайт клуба, с футболистом был подписано пятилетнее соглашение.

Трансфер Арнаиса обошелся "Леганесу" в 5 миллионов евро плюс 500 тысяч в виде бонусов.

Отметим, что Арнаис провел за первую команду "Барселоны" пять матчей и забил три гола.

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