"Леганес" подписал защитника "Барселоны"

"Леганес" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Барселоны" Родриго Тарина.

21-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "пепинерос" трёхлетний контракт.

Стоит отметить, что Тарин не успел дебютировать за основную команду "сине-гранатовых" - он преимущественно выступал за "Барселону Б".

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