"Леганес" подписал защитника "Барселоны"

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"Леганес" подписал защитника "Барселоны"

"Леганес" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Барселоны" Родриго Тарина.

21-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "пепинерос" трёхлетний контракт.

Стоит отметить, что Тарин не успел дебютировать за основную команду "сине-гранатовых" - он преимущественно выступал за "Барселону Б".

Не пропустите: "Барселона" планирует подписать первого летнего новичка на следующей неделе. | http://soccernews.ru

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