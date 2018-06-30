"Леганес" пополнился нападающим

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"Леганес" пополнился нападающим

Нападающий "Лорки" Даниэль Охеда перешёл в "Леганес", сообщает официальный сайт клуба.

23-летний футболист присоединился к "пепинерос" на правах свободного агента и подписал контракт до 2021 года.

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