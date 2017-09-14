"Леганес" попросил УЕФА не дестабилизировать ситуацию в команде

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"Леганес" попросил УЕФА не дестабилизировать ситуацию в командеИспанский "Леганес" попросил Союз европейских футбольных ассоциаций не дестабилизировать ситуацию в команде, информирует sport.es.

Так, в своем твиттере клуб из пригорода Мадрида опубликовал фото письма, которое было прислано УЕФА. Под снимком пресс-служба "Леганеса" оставила следующее сообщение: "Мы просим УЕФА прекратить дестабилизацию ситуации в команде. Нам еще предстоит сыграть очень много игр в чемпионате."

Таким образом клуб намекнул на то, что УЕФА выслал предупреждение о том, что "Леганесу", который после трех туров занимает пятое место в Ла Лиге, предстоит стартовать в еврокубках.

Напомним, УЕФА определил лучшие голы недели в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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