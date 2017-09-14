"Леганес" попросил УЕФА не дестабилизировать ситуацию в команде

Испанский "Леганес" попросил Союз европейских футбольных ассоциаций не дестабилизировать ситуацию в команде, информирует sport.es.

Так, в своем твиттере клуб из пригорода Мадрида опубликовал фото письма, которое было прислано УЕФА. Под снимком пресс-служба "Леганеса" оставила следующее сообщение: " Мы просим УЕФА прекратить дестабилизацию ситуации в команде. Нам еще предстоит сыграть очень много игр в чемпионате. "

Таким образом клуб намекнул на то, что УЕФА выслал предупреждение о том, что "Леганесу", который после трех туров занимает пятое место в Ла Лиге, предстоит стартовать в еврокубках.

Напомним, УЕФА определил лучшие голы недели в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru